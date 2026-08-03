За ночь расчёты ПВО сбили 131 украинский беспилотник над регионами России

Кроме того, двое пострадали при атаке дрона на предприятие в Белгородской области. В селе Ясные Зори беспилотник взорвался на территории местного предприятия. В результате происшествия ранения получили двое сотрудников — мужчина и женщина. У пострадавших диагностированы осколочные ранения спины, рук и ног. Сейчас они находятся под наблюдением врачей в областной клинической больнице, куда их перевели из районного медучреждения.