Российские силы ПВО уничтожили за ночь 131 дрон ВСУ над регионами страны

Российские силы противовоздушной обороны за ночь 3 августа уничтожили 131 украинский беспилотник над регионами страны. Об этом сообщает Минобороны России.
Так, ВСУ предприняли попытку атаковать территории Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.
Накануне сообщалось, что силы противовоздушной обороны (ПВО) за день, 2 августа, перехватили и ликвидировали 245 дронов ВСУ над регионами России. Киевский режим попытался атаковать территории Кировской, Омской, Самарской областей, Подмосковья, Пермского края, Республики Башкортостан, Ханты-Мансийского автономного округа, а также акваторию Черного моря.
А за сутки 1 августа российские военнослужащие сбили 1158 украинских дронов самолетного типа.