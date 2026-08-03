На Кубе вновь произошло полное отключение энергосистемы

Напомним, 7 июля электроэнергетическая система Кубы полностью вышла из строя. Предыдущее полное отключение энергосистемы на Кубе фиксировали в марте 2026 года. Периоды отключения электричества длятся по несколько дней без перерыва на его включение. 11 июля энергетика Кубы вновь прекратила работу, лишь на следующий день сбои были нейтрализованы и система была восстановлена.