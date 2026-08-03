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На Кубе вновь произошло полное отключение энергосистемы

Кубинская национальная электроэнергетическая система (SEN) вечером 2 августа в очередной раз прекратила работу на всей территории страны. О масштабном сбое сообщила государственная электроэнергетическая компания Кубы.

Источник: Life.ru

Согласно сообщению ведомства, авария произошла в 22:43 по местному времени (05:43 мск 3 августа). Компания не раскрыла причины сбоя, отметив, что будет информировать о восстановлении энергоснабжения.

Массовые отключения электроэнергии остаются одной из серьёзных проблем для Кубы. В последние годы энергосистема страны неоднократно сталкивалась с масштабными авариями, которые власти связывали с нехваткой топлива, техническими неисправностями на электростанциях и износом инфраструктуры.

Напомним, 7 июля электроэнергетическая система Кубы полностью вышла из строя. Предыдущее полное отключение энергосистемы на Кубе фиксировали в марте 2026 года. Периоды отключения электричества длятся по несколько дней без перерыва на его включение. 11 июля энергетика Кубы вновь прекратила работу, лишь на следующий день сбои были нейтрализованы и система была восстановлена.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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