Братья из Иркутска ответят в Красноярске за кражу телефона за 284 тысячи рублей

В октябре 2025 года в полицию Красноярска пришел представитель магазина цифровой техники и заявил о пропавшем гаджете. Во время инвентаризации работники не досчитались одного смартфона, который стоил почти 284 тысячи рублей. Однако хищение не прошло бесследно. При просмотре записей камер в торговом зале выяснилось, что момент кражи попал на видео: двое молодых людей подошли к витрине с телефонами и, убедившись, что за ними никто не наблюдает, просто забрали мобильник.