В Иркутске владельцу вернули Lexus, угнанный более 20 лет назад

Ранее полицейские нашли два разыскиваемых автомобиля на закрытой стоянке жилого комплекса «Крылатский» на Рублёвке. Их общая стоимость превышает 100 миллионов рублей. Угнанные Mercedes G-Class и BMW X7 принадлежали лизинговым компаниям. Все парковочные места на территории комплекса были оформлены на одного человека, который даже не проживал в этом ЖК. Машины идентифицировали как похищенные в ходе совместной операции правоохранителей, после чего их вывезли и вернули законным владельцам.