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«Я тебя изнасилую»: конфликт между парнем и девушкой сняли на видео в Актау

Конфликт между мужчиной и девушкой сняли на улице в Актау — участник видео грозился изнасиловать ее. Инцидент прокомментировали в полиции региона, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Кадры опубликовали накануне в паблике 112aktau в Instagram.

На одном из видео мужчина удерживает девушку, одетую в белый пиджак, и говорит ей успокоиться. Девушка пытается вырваться из его рук.

В конфликт вмешиваются прохожие.

На втором опубликованном ролике мужчина продолжает конфликт. «Я тебя изнасилую», — говорит он.

В последнем опубликованном ролике девушка пытается оторваться от преследования мужчины без футболки. Ей на помощь приходит водитель авто, который останавливается и дает девушке сесть внутрь. Однако преследовавший ее мужчина пытается помешать этому.

После этого водитель вышел из машины, чтобы помочь девушке.

Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП Мангистауской области сообщили, что сотрудниками полиции все участники инцидента установлены и задержаны.

«Они доставлены в Управление полиции города Актау и помещены в комнату временного содержания. По данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые следственные действия и процессуальные мероприятия», — заявили в ведомстве.