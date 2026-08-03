«Я тебя изнасилую»: конфликт между парнем и девушкой сняли на видео в Актау

Кадры опубликовали накануне в паблике 112aktau в Instagram.
На одном из видео мужчина удерживает девушку, одетую в белый пиджак, и говорит ей успокоиться. Девушка пытается вырваться из его рук.
В конфликт вмешиваются прохожие.
На втором опубликованном ролике мужчина продолжает конфликт. «Я тебя изнасилую», — говорит он.
В последнем опубликованном ролике девушка пытается оторваться от преследования мужчины без футболки. Ей на помощь приходит водитель авто, который останавливается и дает девушке сесть внутрь. Однако преследовавший ее мужчина пытается помешать этому.
После этого водитель вышел из машины, чтобы помочь девушке.
Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП Мангистауской области сообщили, что сотрудниками полиции все участники инцидента установлены и задержаны.
«Они доставлены в Управление полиции города Актау и помещены в комнату временного содержания. По данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые следственные действия и процессуальные мероприятия», — заявили в ведомстве.