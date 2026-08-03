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Силы ПВО за ночь сбили над Россией 131 БПЛА

В период с 20:00 мск 2 августа до 7:00 3 августа силы ПВО перехватили и уничтожили 131 беспилотник самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. По его данным, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской и Тульской областями, Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Черного моря.

В период с 20:00 мск 2 августа до 7:00 3 августа силы ПВО перехватили и уничтожили 131 беспилотник самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. По его данным, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской и Тульской областями, Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Черного моря.

В Белгородской области вчера вечером при ударе БПЛА рядом с детской площадкой погиб ребенок. При атаке ВСУ на коммерческий объект в регионе пострадали два человека. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.

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