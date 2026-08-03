Сегодня ночью ВСУ запустили 131 БПЛА по России: какие регионы были под ударом

Силы противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 131 украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.
Данных о пострадавших и разрушениях на земле не поступало. По информации военного ведомства, все цели были перехвачены дежурными средствами ПВО.
Накануне, в ночь на 2 августа, силы ПВО уничтожили 635 украинских беспилотников над 13 регионами.
Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.Читать дальше