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Сегодня ночью ВСУ запустили 131 БПЛА по России: какие регионы были под ударом

Силы противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 131 украинский беспилотник самолетного типа.

Силы противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 131 украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

БПЛА сбиты над территориями 11 регионов: Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваторией Черного море.

Данных о пострадавших и разрушениях на земле не поступало. По информации военного ведомства, все цели были перехвачены дежурными средствами ПВО.

Накануне, в ночь на 2 августа, силы ПВО уничтожили 635 украинских беспилотников над 13 регионами.

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