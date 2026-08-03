МИД Таиланда признал удар по имиджу страны из-за убийства двух россиян в Паттайе

31 мюля подозреваемые в исчезновении двух россиян в Таиланде признались в их убийстве. Один из фигурантов 43-летний Тхана Кыттхонг подтвердил, что 22-летняя Диана Назимова и ее 17-летний брат Роман Назимов — мертвы, а их тела захоронены. Мотивом преступников было ограбление россиян.