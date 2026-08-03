МИД Таиланда признал удар по имиджу страны из-за убийства двух россиян в Паттайе

Таиланд признает удар по имиджу страны как туристического направления в связи с убийством брата и сестры Назимовых из России в Паттайе. Об этом заявил глава МИД королевства Сихасак Пхуангкеткеу.
По его словам, премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун распорядился принять дополнительные меры для обеспечения безопасности туристов в связи с убийством россиян.
Кроме того, премьер и глава МИД страны выразили соболезнования в связи с убийством граждан России в Паттайе.
Как писал сайт KP.RU, 1 августа премьер Чанвиракун лично прибыл в Паттайю и принес официальные извинения в связи с жестоким убийством брата и сестры из России.
31 мюля подозреваемые в исчезновении двух россиян в Таиланде признались в их убийстве. Один из фигурантов 43-летний Тхана Кыттхонг подтвердил, что 22-летняя Диана Назимова и ее 17-летний брат Роман Назимов — мертвы, а их тела захоронены. Мотивом преступников было ограбление россиян.