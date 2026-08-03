Во Владимирской области атакован складской комплекс

Беспилотники атаковали складской комплекс в Собинском округе Владимирской области, сообщил губернатор Александр Авдеев. Есть разрушения, начался пожар.
Как уточнил глава региона, сотрудники склада были эвакуированы. В настоящий момент на месте продолжают работать экстренные службы. Александр Авдеев также сообщил, что беспилотная опасность во Владимирской области сохраняется.
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