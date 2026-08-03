Авдеев: Во Владимирской области дрон атаковал складской комплекс, возник пожар

Во Владимирской области вражеский беспилотник атаковал складской комплекс, произошло возгорание. Об этом сообщил глава региона Александр Авдеев в своем канале в мессенджере «Макс».
«В Собинском округе БПЛА атакован складской комплекс. Есть разрушения, пожар», — написал он.
Губернатор отметил, что люди эвакуированы, на месте инцидента работают оперативные службы.
Как писал сайт KP.RU, 2 августа украинские боевики при помощи дрона атаковали логистический объект компании Wildberries в Самарской области. В результате удара произошло возгорание.
30 июля губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что украинские дроны атаковали склад Wildberries в регионе. По предварительным данным, в результате инцидента пострадал один человек, около 200 сотрудников эвакуированы. Возник пожар.