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Авдеев: Во Владимирской области дрон атаковал складской комплекс, возник пожар

В результате атаки БПЛА на складской комплекс имеются разрушения.

Источник: Комсомольская правда

Во Владимирской области вражеский беспилотник атаковал складской комплекс, произошло возгорание. Об этом сообщил глава региона Александр Авдеев в своем канале в мессенджере «Макс».

«В Собинском округе БПЛА атакован складской комплекс. Есть разрушения, пожар», — написал он.

Губернатор отметил, что люди эвакуированы, на месте инцидента работают оперативные службы.

Как писал сайт KP.RU, 2 августа украинские боевики при помощи дрона атаковали логистический объект компании Wildberries в Самарской области. В результате удара произошло возгорание.

30 июля губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что украинские дроны атаковали склад Wildberries в регионе. По предварительным данным, в результате инцидента пострадал один человек, около 200 сотрудников эвакуированы. Возник пожар.

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