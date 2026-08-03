Беспилотники ВСУ атаковали складской комплекс во Владимирской области

Беспилотник атаковал складской комплекс в Собинском округе Владимирской области, в результате чего произошли разрушения и начался пожар. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщил губернатор региона Александр Авдеев.
— В Собинском округе БПЛА атаковал складской комплекс. Есть разрушения, пожар. Люди эвакуированы, — говорится в сообщении.
Как написал Авдеев в МАКС, на месте работают оперативные службы, в регионе сохраняется беспилотная опасность.
Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что в результате удара украинского БПЛА рядом с детской площадкой в селе Принцевка погиб ребенок, двое получили ранения.
До этого в Грайворонском округе Белгородской области из-за атаки FPV-дрона украинской армии погиб мирный житель. Трагедия произошла в селе Смородино. В оперштабе региона выразили соболезнования семье и близким погибшего.