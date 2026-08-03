Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ночные сирены нарушили сон жителей двух районов Воронежской области 3 августа

Режим непосредственного удара дронов сохранялся почти 2,5 часа.

Жителей Острогожского и Лискинского районов взбудоражил вой сирен 3 августа в 0:03. В муниципалитетах объявили непосредственную угрозу удара БпЛА. Об этом в своем канале в МАКС написал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Но уже в 2:30 отменили угрозу непосредственного удара БпЛА.

Что касается опасности атаки БпЛА, то она действовала свыше 19 часов — с 11:38 2 августа до 7:48 3 августа. Минувшей ночью над нашим регионом сбили два дрона.

Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» — теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше