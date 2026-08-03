Ночные сирены нарушили сон жителей двух районов Воронежской области 3 августа

Но уже в 2:30 отменили угрозу непосредственного удара БпЛА.
Что касается опасности атаки БпЛА, то она действовала свыше 19 часов — с 11:38 2 августа до 7:48 3 августа. Минувшей ночью над нашим регионом сбили два дрона.
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