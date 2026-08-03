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Склад Wildberries загорелся после атаки БПЛА во Владимирской области

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил о пожаре на складе в Собинском округе. Сотрудники логистического объекта эвакуированы, подчеркнул глава региона. Данные о пострадавших не поступали.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил о пожаре на складе в Собинском округе. Сотрудники логистического объекта эвакуированы, подчеркнул глава региона. Данные о пострадавших не поступали.

«БПЛА атакован складской комплекс. Есть разрушения, пожар», — сообщил чиновник.

Он не уточнил, кому принадлежит склад. Объединенная компания RWB подтвердила, что объект относится к маркетплейсу Wildberries.

«На логистическом объекте компании во Владимирской области возникло возгорание. Люди эвакуированы… Предварительно, пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе.

В компании уточнили, что «логистические цепочки перестроены», прием и отгрузку товаров осуществляют на других складах.

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