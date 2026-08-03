Свердловчанка разнесла магазин топором из-за взгляда продавца

Инцидент произошел 1 февраля в одном из поселков района. Суд установил, что пьяная свердловчанка зашла в магазин за новой порцией спиртного. Она пришла домой, но решила вернуться, обидевшись на то, что продавец посмотрела на нее «как-то не так». Вооружившись топором, она устроила погром витрин и холодильников, нанеся ущерб на сумму более 259 тыс. руб. Продавцы были вынуждены укрыться на складе. Прибывшие полицейские задержали нарушительницу прямо в магазине.