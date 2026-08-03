Во Владимирской области из-за атаки загорелся склад Wildberries

«БПЛА атакован складской комплекс. Есть разрушения, пожар», — сообщил чиновник.
Собственник склада в заявлении губернатора не назывался. В объединенной компании RWB подтвердили, что объект принадлежит маркетплейсу Wildberries.
«На логистическом объекте компании во Владимирской области возникло возгорание. Люди эвакуированы… Предварительно, пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе.
В компании добавили, что «логистические цепочки перестроены», а прием и отгрузка товаров продолжают осуществляться на других складских площадках.