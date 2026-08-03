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Во Владимирской области из-за атаки загорелся склад Wildberries

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев проинформировал о возгорании на складском объекте в Собинском округе. По словам главы региона, персонал логистического комплекса был выведен из здания, сведений о пострадавших не поступало.

Источник: РИА "Новости"

«БПЛА атакован складской комплекс. Есть разрушения, пожар», — сообщил чиновник.

Собственник склада в заявлении губернатора не назывался. В объединенной компании RWB подтвердили, что объект принадлежит маркетплейсу Wildberries.

«На логистическом объекте компании во Владимирской области возникло возгорание. Люди эвакуированы… Предварительно, пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе.

В компании добавили, что «логистические цепочки перестроены», а прием и отгрузка товаров продолжают осуществляться на других складских площадках.

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