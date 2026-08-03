В Приморье неизвестные в масках обстреляли пункт весогабаритного контроля. Видео © Telegram / Цифровое Приморье.
ЧП случилось в районе посёлка Бамбурово Хасанского округа. Момент нападения попал в объективы камер видеонаблюдения, установленных на объекте. После происшествия вся собранная информация была передана сотрудникам правоохранительных органов. Сейчас специалисты оценивают нанесённый ущерб и готовят работы по восстановлению повреждённого комплекса.
В компании отметили, что подобные атаки в регионе происходят уже не впервые. Аналогичный случай был зафиксирован два года назад на трассе Владивосток — Находка, где неизвестный выстрелами из ружья повредил оборудование автоматического пункта весогабаритного контроля рядом с Фокино.
Под огонь злоумышленников ранее попадали не только такие комплексы. На протяжении последних трёх лет на находкинском направлении неоднократно расстреливали камеры фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Общий ущерб от подобных нападений оценивается в десятки миллионов рублей. Несмотря на серию инцидентов, установить личности причастных пока не удалось.
Ранее в Санкт-Петербурге суд вынес приговор местному жителю, который воспользовался оставленными в замке зажигания ключами и угнал автомобиль Skoda Rapid. Машину он позже бросил на улице Коммуны. Несмотря на то что статья предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы, суд ограничился штрафом в размере 30 тысяч рублей.
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