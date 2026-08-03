В Приморье неизвестные в масках обстреляли пункт весогабаритного контроля

В компании отметили, что подобные атаки в регионе происходят уже не впервые. Аналогичный случай был зафиксирован два года назад на трассе Владивосток — Находка, где неизвестный выстрелами из ружья повредил оборудование автоматического пункта весогабаритного контроля рядом с Фокино.