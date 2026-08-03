Спустя 20 минут после отмены в Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

3 августа в 8:08 на территории нашего региона объявлена опасность атаки БпЛА. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
— Силы ПВО наготове, — заверил чиновник.
Спасатели советуют не выходить на улицу и держаться подальше от окон. Тем, кто сейчас находится не в помещении, сотрудники МЧС рекомендуют зайти в ближайшее здание, паркинг или подземный переход.
Отметим, что режим атаки дронов в нашем регионе объявили спустя 20 минут после отмены. Предыдущий режим действовал свыше 19 часов — с 11:38 2 августа до 7:48 3 августа.
Минувшей ночью над нашим регионом сбили два беспилотника.
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