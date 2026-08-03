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Спустя 20 минут после отмены в Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

Жителям советуют не выходить на улицу и держаться подальше от дронов.

Источник: Комсомольская правда

3 августа в 8:08 на территории нашего региона объявлена опасность атаки БпЛА. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

— Силы ПВО наготове, — заверил чиновник.

Спасатели советуют не выходить на улицу и держаться подальше от окон. Тем, кто сейчас находится не в помещении, сотрудники МЧС рекомендуют зайти в ближайшее здание, паркинг или подземный переход.

Отметим, что режим атаки дронов в нашем регионе объявили спустя 20 минут после отмены. Предыдущий режим действовал свыше 19 часов — с 11:38 2 августа до 7:48 3 августа.

Минувшей ночью над нашим регионом сбили два беспилотника.

Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» — теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.

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