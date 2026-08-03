Во Владивостоке устраняют аварию на сетях, оставившую без света 30 тысяч жителей

Ранее сильные ливни в Приморье привели к подтоплениям. Вода зашла в 16 жилых домов и затопила 182 приусадебных участка. Пострадавшим жителям Спасска-Дальнего выплатят до 100 тысяч рублей. Кроме того, из-за непогоды нарушено электроснабжение в Анучинском округе, а транспортное сообщение оказалось затруднено в семи муниципалитетах. Тем временем, в Спасске-Дальнем начали работу комиссии по оценке ущерба.