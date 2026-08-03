У реки в российском городе найдено бездыханное тело 32-летнего мужчины

В реке Надым в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа обнаружено тело мужчины 1994 года рождения. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Тело найдено без признаков жизни. Подробности происшествия и причины гибели человека пока не раскрываются. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
В июне 2026 года на реке Надым перевернулась лодка с четырьмя рыбаками. Тело одного из них — мужчины 1992 года рождения — нашли рядом с перевернутым судном в 13 километрах от села Ныда. Поиски еще троих мужчин продолжались.
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