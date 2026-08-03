Смертоносное пламя охватило пассажирский паром

На кадрах, опубликованных Национальным поисково-спасательным агентством, видно, как густой черный дым поднимается с одной стороны парома и распространяется по большей части судна, в то время как на видео, распространяемых в социальных сетях и группах обмена сообщениями, видно, как перепуганные пассажиры, в основном в спасательных жилетах, столпились на палубе и верхних отсеках судна в ожидании спасения Некоторые прыгали в море, когда из горящего судна вырвались оранжевые языки пламени и черный дым.