Смертоносное пламя охватило пассажирский паром

Пламя охватило индонезийский пассажирский паром у берегов Явы, погибли по меньшей мере пять человек, еще больше людей числятся пропавшими без вести.
Индонезийский паром, на борту которого находился 271 человек, загорелся в водах у главного острова Явы в воскресенье, в результате чего по меньшей мере пять человек погибли и десятки пропали без вести, поскольку спасатели и проходящие мимо суда эвакуировали сотни людей с горящего судна, сообщили официальные лица.
Паром Mutiara Sentosa 2 следовал из второго по величине города Индонезии Сурабая на Восточной Яве в город Макассар на юге Сулавеси с 232 пассажирами и 39 членами экипажа на борту, когда между 6 и 7 часами утра в водах близ Суменеп Ридженси вспыхнул пожар, сообщает Национальная поисково-спасательная служба Индонезии. Спасательное агентство, или Басарнас.
Оператор парома Атосим Лампунг Пелаяран сообщил об инциденте в поисково-спасательное управление Сурабаи примерно через час, говорится в заявлении Басарнаса. В сообщении говорилось, что компания получила информацию от капитана парома о том, что судно горит недалеко от северной оконечности острова Мадура, но позже связь была потеряна.
Как сообщает CNN, к 9:45 утра власти определили, что паром находился примерно в 19 морских милях к северу от острова Буруан Сапуди, после того как связались с находящимся неподалеку грузовым судном Meratus Project 3, которое не смогло приблизиться к горящему судну вплотную, поскольку перевозило легковоспламеняющийся груз.
На кадрах, опубликованных Национальным поисково-спасательным агентством, видно, как густой черный дым поднимается с одной стороны парома и распространяется по большей части судна, в то время как на видео, распространяемых в социальных сетях и группах обмена сообщениями, видно, как перепуганные пассажиры, в основном в спасательных жилетах, столпились на палубе и верхних отсеках судна в ожидании спасения Некоторые прыгали в море, когда из горящего судна вырвались оранжевые языки пламени и черный дым.
Сообщалось, что паром был почти охвачен пламенем, пассажиры собрались на мостике и в носовой части. Буксир и другое проходившее мимо судно прибыли на место и начали эвакуацию пассажиров незадолго до 10 часов утра, говорится в заявлении.
К полудню воскресенья нескольким находившимся поблизости судам удалось спасти 225 пассажиров и членов экипажа и обнаружить тела пяти человек. По меньшей мере 41 человек числился пропавшим без вести.
Причина пожара не была установлена на данный момент и остается в стадии расследования, отмечает CNN.
Поисково-спасательные команды отправили спасательное судно из Сурабаи, хотя, по оценкам официальных лиц, им потребуется около шести часов, чтобы добраться до места происшествия. К месту происшествия была направлена жесткая надувная лодка со спасательного поста Суменеп, но позже она вернулась на берег из-за сильного волнения. Военно-морские силы Индонезии также направили военный корабль для оказания помощи.
Паром длиной 160 метров и шириной 25 метров курсирует по маршруту Сурабая — Макассар, рейс, который обычно занимает около 40 часов, и в основном используется местными туристами и грузовыми перевозчиками между Явой и Сулавеси.
Индонезия представляет собой архипелаг из более чем 17 000 островов, где паромы являются распространенным способом передвижения, напоминает CNN. Несчастные случаи происходят регулярно, и часто виноваты в этом слабые меры по обеспечению безопасности.