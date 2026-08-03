В Нижнем Тагиле осудили мать, напавшую на врача-педиатра

В Нижнем Тагиле вынесли приговор Розе Муминовой, напавшей на врача-педиатра. Инцидент произошел 25 октября 2024 года на приеме у участкового педиатра в Детской городской больнице в Свердловской области.
Во время осмотра детей между Муминовой и врачом произошел конфликт — мать осталась недовольна оказанием медуслуг. Женщина начала предъявлять претензии и оскорблять специалиста, снимая все происходящее на телефон. Также она угрожала выложить видео в Интернет.
— Муминова, увидев на столе врача мобильный телефон, схватила его. Врач, пытаясь вернуть свое имущество, вырвала свой телефон из рук осужденной. В ходе борьбы Муминова дважды толкнула педиатра, в результате чего та ударилась о стул и подоконник, испытав физическую боль, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
После женщина схватила врача двумя руками за шею и начала ее душить.
Муминову признали виновной в совершении преступления по пункту «б» части 2 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством в отношении лица в связи с осуществлением им служебной деятельности».
Ленинский районный суд Нижнего Тагила назначил женщине один год лишения свободы условно с испытательным сроком один год, а также взыскал в пользу пострадавшей 50 тысяч рублей.