В Нижнем Тагиле осудили мать, напавшую на врача-педиатра

Во время осмотра детей между Муминовой и врачом произошел конфликт — мать осталась недовольна оказанием медуслуг. Женщина начала предъявлять претензии и оскорблять специалиста, снимая все происходящее на телефон. Также она угрожала выложить видео в Интернет.