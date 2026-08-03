Прокуратура не раскрыла результаты проверки экс-главы УМВД Челябинска

Ранее этим летом Андрей Меньшенин пытался оспорить свое увольнение из органов, но суд отказал ему в восстановлении на службе. В ходе разбирательства в суде и фигурировал элитный поселок, из которого, по словам водителя, бывший глава полиции ежедневно отправлялся на работу.