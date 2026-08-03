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Прокуратура не раскрыла результаты проверки экс-главы УМВД Челябинска

В надзорном ведомстве заявили, что эти сведения относятся к информации ограниченного доступа.

Источник: прокуратура Челябинской области

Прокуратура Челябинской области отказалась публиковать результаты антикоррупционной проверки в отношении бывшего начальника УМВД России по Челябинску Андрея Меньшенина. В надзорном ведомстве заявили, что эти сведения относятся к информации ограниченного доступа и не подлежат разглашению, сообщает 74.ru.

Поводом для проверки послужило анонимное письмо в редакцию информационного агентства. Автор утверждал, что Меньшенину может принадлежать дом в закрытом элитном поселке в пригороде Челябинска, а его двоюродная сестра — лишь номинальный владелец.

Эту информацию косвенно подтвердили показания водителя Меньшенина, данные в суде: он забирал начальника УМВД для поездки на работу именно из этого поселка.

В ответ на запрос СМИ начальник отдела по надзору за исполнением антикоррупционного законодательства прокуратуры области Олег Чапаев сообщил, что проверка действительно проводилась. Однако, по его словам, результаты таких проверок относятся к информации ограниченного доступа, и ведомство не обязано их разглашать.

Ранее этим летом Андрей Меньшенин пытался оспорить свое увольнение из органов, но суд отказал ему в восстановлении на службе. В ходе разбирательства в суде и фигурировал элитный поселок, из которого, по словам водителя, бывший глава полиции ежедневно отправлялся на работу.