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В Тольятти мужчина потратил более 300 тысяч рублей с карты товарища

Житель Тольятти обокрал счет погибшего друга.

Источник: Комсомольская правда

В Тольятти полицейские задержали 27-летнего местного жителя, которого подозревают в краже более 300 тысяч рублей с банковского счета погибшего друга. Завели уголовное дело по статье, об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

«Мужчина дал признательные показания. Знакомый оставил ему банковскую карту и ПИН-код для перечисления денег. Житель Тольятти решил присвоить средства и оплачивал ими товары в магазинах», — рассказали в полиции.

В июле в полицию обратилась сестра погибшего. Женщина вступила в права наследования и обнаружила пропажу денег. Полицейские установили адреса торговых точек, где после гибели владельца расплачивались картой. Хищениями мужчина занимался до и после того, как узнал о смерти друга, полицейские собирают доказательства для направления дела в суд.