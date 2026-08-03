В Тольятти мужчина потратил более 300 тысяч рублей с карты товарища

В июле в полицию обратилась сестра погибшего. Женщина вступила в права наследования и обнаружила пропажу денег. Полицейские установили адреса торговых точек, где после гибели владельца расплачивались картой. Хищениями мужчина занимался до и после того, как узнал о смерти друга, полицейские собирают доказательства для направления дела в суд.