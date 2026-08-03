Стали известны подробности ДТП с роботом‑курьером в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде произошёл инцидент с участием робота‑курьера и велосипедиста — ДТП случилось на улице Бориса Панина. Об этом сообщили НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на в пресс‑службу «Яндекса». Компания уже вышла на связь с пострадавшим.
Специалисты сервиса детально изучили работу автоматизированной системы. Выяснилось, что в момент происшествия робот следовал на минимально возможной скорости.
В компании пояснили, что устройство своевременно среагировало на внезапное изменение ситуации: заметив препятствие, оно остановилось заблаговременно — за несколько метров до потенциального столкновения, обеспечив безопасную дистанцию.
Представители «Яндекса» подчеркнули, что готовы предоставить велосипедисту всю необходимую поддержку, а также выразили пожелания скорейшего восстановления здоровья.
Напомним, что в результате аварии мужчина получил сотрясение мозга.