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Стали известны подробности ДТП с роботом‑курьером в Нижнем Новгороде

Выяснилось, что в момент происшествия робот следовал на минимально возможной скорости.

В Нижнем Новгороде произошёл инцидент с участием робота‑курьера и велосипедиста — ДТП случилось на улице Бориса Панина. Об этом сообщили НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на в пресс‑службу «Яндекса». Компания уже вышла на связь с пострадавшим.

Специалисты сервиса детально изучили работу автоматизированной системы. Выяснилось, что в момент происшествия робот следовал на минимально возможной скорости.

В компании пояснили, что устройство своевременно среагировало на внезапное изменение ситуации: заметив препятствие, оно остановилось заблаговременно — за несколько метров до потенциального столкновения, обеспечив безопасную дистанцию.

Представители «Яндекса» подчеркнули, что готовы предоставить велосипедисту всю необходимую поддержку, а также выразили пожелания скорейшего восстановления здоровья.

Напомним, что в результате аварии мужчина получил сотрясение мозга.