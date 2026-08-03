Стали известны подробности ДТП с роботом‑курьером в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде произошёл инцидент с участием робота‑курьера и велосипедиста — ДТП случилось на улице Бориса Панина. Об этом сообщили НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на в пресс‑службу «Яндекса». Компания уже вышла на связь с пострадавшим.