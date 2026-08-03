Обвиняемый в избиении ученого РАН Никиты Зезина обжаловал арест

Инцидент произошел 13 июля в Екатеринбурге. По данным СКР, на Никиту Зезина напали двое — Александр Реверук и Аркадий Вагнер. Спустя девять дней ученый умер от инфаркта. Александра Реверука арестовали 30 июля, Аркадия Вагнера — на следующий день. Обвиняемые не признали вину. Фигурант Реверук на заседании суда заявил, что ученый умер по естественным причинам.