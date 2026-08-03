Обвиняемый в избиении ученого РАН Никиты Зезина обжаловал арест

Александр Реверук обжаловал арест по делу об избиении директора Уральского федерального аграрного центра Уральского отделения РАН Никиты Зезина. Об этом сообщил «Интерфаксу» адвокат фигуранта Олег Костиков.
Инцидент произошел 13 июля в Екатеринбурге. По данным СКР, на Никиту Зезина напали двое — Александр Реверук и Аркадий Вагнер. Спустя девять дней ученый умер от инфаркта. Александра Реверука арестовали 30 июля, Аркадия Вагнера — на следующий день. Обвиняемые не признали вину. Фигурант Реверук на заседании суда заявил, что ученый умер по естественным причинам.
Никита Зезин занимался научной деятельностью в сфере сельского хозяйства более 40 лет. Входил в коллегию Министерства агропромышленного комплекса Свердловской области, в совет Национального союза селекционеров и семеноводов. Написал более 260 научных работ. Прощание с ученым прошло 27 июля.
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