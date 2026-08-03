Электросамокат загорелся в квартире на юге Москвы на улице Речников

Электросамокат загорелся в квартире на юге Москвы, из-за чего жильцам пришлось эвакуироваться из дома. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщает Shot.
Возгорание произошло около 05:00 в квартире на пятом этаже на улице Речников в районе Нагатинский Затон. По словам очевидцев, многоэтажку быстро заполнил густой дым, часть жителей вышла из подъезда, а некоторые просили о помощи из окон.
Жильцы самостоятельно потушили огонь в квартире. На место прибыли экстренные службы, информация о пострадавших не поступала. Причины возгорания электросамоката устанавливаются, передает Telegram-канал.
Ранее пожар произошел в жилом доме на Криворожской улице на юге Москвы. Пожарно-спасательные подразделения спасли 11 человек, включая одного ребенка. После инцидента в квартире обнаружили тело мужчины.
В апреле один человек погиб из-за возгорания электросамоката в квартире в Москве. В результате инцидента полностью сгорели трехкомнатная квартира и часть подъезда.