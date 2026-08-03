Электросамокат загорелся в квартире на юге Москвы на улице Речников

Возгорание произошло около 05:00 в квартире на пятом этаже на улице Речников в районе Нагатинский Затон. По словам очевидцев, многоэтажку быстро заполнил густой дым, часть жителей вышла из подъезда, а некоторые просили о помощи из окон.