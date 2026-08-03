Россиянка во время приема накинулась на врача своего ребенка

В Нижнем Тагиле суд приговорил 33-летнюю местную жительницу к году лишения свободы условно за нападение на врача-педиатра. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.
Инцидент произошел 25 октября 2024 года в Детской городской больнице. Женщина пришла на прием к участковому педиатру с маленькими детьми, но осталась недовольна качеством услуг. В ходе ссоры она оскорбляла врача, снимала происходящее на телефон и угрожала выложить видео в сеть. Когда педиатр попыталась пресечь съемку и забрать телефон, пациентка толкнула ее дважды — медик ударилась о стул и подоконник, а затем схватила врача за шею. Нападение пресекли сотрудники больницы.
Суд назначил женщине наказание в виде одного года условно, а также взыскал в пользу пострадавшей 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
В России это не первый случай, когда пациенты или их родственники нападают на медработников. В апреле 2026 года в Тюмени двое мужчин и две женщины избили врача в приемном покое за то, что он попросил подождать. Они вытащили медика из кабинета в коридор и нанесли ему травмы — суд назначил нападавшим реальные сроки. А в июле 2026 года в Казани 42-летнего местного жителя осудили на 1 год и 9 месяцев колонии за нападение на бригаду скорой помощи: он запер врачей в квартире, избил женщину-фельдшера и угрожал выбросить ее с лестничной площадки.