Россиянка во время приема накинулась на врача своего ребенка

В России это не первый случай, когда пациенты или их родственники нападают на медработников. В апреле 2026 года в Тюмени двое мужчин и две женщины избили врача в приемном покое за то, что он попросил подождать. Они вытащили медика из кабинета в коридор и нанесли ему травмы — суд назначил нападавшим реальные сроки. А в июле 2026 года в Казани 42-летнего местного жителя осудили на 1 год и 9 месяцев колонии за нападение на бригаду скорой помощи: он запер врачей в квартире, избил женщину-фельдшера и угрожал выбросить ее с лестничной площадки.