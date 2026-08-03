Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ленобласти подростки терроризируют прохожих и снимают это на видео

«Отчёты» о своей криминальной деятельности малолетние преступники публикуют в соцсетях.

Источник: Аргументы и факты

В Мурино Ленинградской области подростки нападают на прохожих и хвастаются этим в социальных сетях. Глава СКР Александр Бастрыкин заинтересовался происходящим, сообщает ведомство.

По данным следствия, там действует целая подростковая группировка. Малолетние преступники снимают приставания к людям на видео. И затем выкладывают их в соцсети.

СКР возбудил уголовное дело о хулиганстве. Ведётся расследование. Бастрыкин потребовал от подчинённых доклада о ходе расследования и о выясненных обстоятельствах.