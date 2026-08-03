В Ленобласти подростки терроризируют прохожих и снимают это на видео

В Мурино Ленинградской области подростки нападают на прохожих и хвастаются этим в социальных сетях. Глава СКР Александр Бастрыкин заинтересовался происходящим, сообщает ведомство.
По данным следствия, там действует целая подростковая группировка. Малолетние преступники снимают приставания к людям на видео. И затем выкладывают их в соцсети.
СКР возбудил уголовное дело о хулиганстве. Ведётся расследование. Бастрыкин потребовал от подчинённых доклада о ходе расследования и о выясненных обстоятельствах.