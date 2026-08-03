«Он мог сгореть от 600 вольт»: в Челябинске подросток прокатился на крыше трамвая и сбежал после задержания

В Челябинске обострилась проблема с зацеперами. Подростки все чаще используют общественный транспорт не по назначению, а их выходки становятся все более опасными. Об этом на аппаратном совещании рассказал заместитель главы города по дорожному хозяйству Дмитрий Агеев.