Жителей Южной Кореи призвали прекратить любую деятельность на улице

В воскресенье более чем в 20 населенных пунктах были объявлены чрезвычайные предупреждения о сильной жаре — новая категория предупреждений, введенная в этом году для более эффективной борьбы с повышением температуры. Экстренное предупреждение выдается, когда в районах, подверженных сильной жаре, прогнозируется достижение предполагаемой температуры в 38 или фактической температуры в 39 в течение дня.