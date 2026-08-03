Жителей Южной Кореи призвали прекратить любую деятельность на улице

В Южной Корее зафиксирована самая высокая температура за всю историю наблюдений. Власти объявили тревогу, заявив, что помещения без кондиционеров «опасны», так как температура пятый день подряд превышает 40 градусов по Цельсию. Граждан призвали прекратить все мероприятия на свежем воздухе.
В Южной Корее зафиксирована самая высокая температура с момента установления рекордов более ста лет назад, передает Agence France-Presse, отметив, что власти предупредили людей о необходимости «немедленно» прекратить все мероприятия на свежем воздухе в пострадавших районах.
По данным метеорологического управления Кореи (KMA), в воскресенье днем в юго-восточном городе Янгсан температура достигла 42,5°C. Это самая высокая температура, зафиксированная с начала современных метеонаблюдений в 1904 году, констатирует Agence France-Presse.
Янгсан находится в центре продолжающейся жары, где температура в воскресенье пятый день подряд превышала 40 градусов, в то время как во многих других городах, включая Тэгу и Пусан, температура поднимается до 30 градусов.
Люди собирались в торговых центрах и кафе с кондиционерами, чтобы спастись от палящей жары. 27-летний Чжу Дон Ель вместе со своими родителями укрылся от жары в кофейном заведении в Сеуле и рассказал AFP, что «слишком жарко, чтобы выходить на улицу и что-либо делать».
«Я не могу придумать ничего другого, кроме как оставаться в местах с кондиционером, таких как дом, торговые центры и кафе», — говорит этот офисный работник.
В воскресенье более чем в 20 населенных пунктах были объявлены чрезвычайные предупреждения о сильной жаре — новая категория предупреждений, введенная в этом году для более эффективной борьбы с повышением температуры. Экстренное предупреждение выдается, когда в районах, подверженных сильной жаре, прогнозируется достижение предполагаемой температуры в 38 или фактической температуры в 39 в течение дня.
Выпустив предупреждение о жаре, метеорологическое агентство призвало людей «немедленно прекратить все мероприятия на свежем воздухе», добавив, что «закрытые помещения без кондиционера опасны».
«Немедленно переместитесь в прохладное место, например, в специально отведенный центр охлаждения или в затененную зону, и пейте воду во время отдыха», — рекомендуется в сообщении властей.
Данные KMA показывают, что за последние пять лет среднегодовое количество дней с аномальной жарой в стране увеличилось более чем вдвое и достигло 19.
Днем аномальной жары считается день с максимальной температурой не ниже 33 градусов по Цельсию.
Профессиональная бейсбольная лига Южной Кореи была вынуждена отменить одну игру в Чханвоне после того, как температура в городе поднялась до 39,5 градусов по Цельсию, что стало второй отменой игры подряд в этом городе.
«Решение было принято с учетом того, что безопасность и здоровье зрителей и игроков являются главным приоритетом, поскольку в районе Чхангвона по-прежнему действует предупреждение о сильной жаре», — говорится в заявлении Корейской бейсбольной организации.
Ученые предупреждают, что экстремальные погодные явления, такие как аномальная жара, становятся все более частыми и интенсивными в результате антропогенного изменения климата, отмечает Agence France-Presse.
К экстремальным погодным условиям добавляется возвращение в этом году Эль-Ниньо — естественного климатического явления, которое приводит к повышению температуры поверхности Тихого океана и обычно происходит каждые два-семь лет.