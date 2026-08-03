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Авдеев: Один человек пострадал из-за атаки ВСУ на склад во Владимирской области

Ранее дроны ВСУ атаковали складской комплекс во Владимироской области.

Источник: Комсомольская правда

Один мужчина пострадал в результате атаки дронов ВСУ на складской комплекс во Владимирской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

«В результате атаки БПЛА на складской комплекс в Собинском округе пострадал молодой мужчина: повреждение в области головы», — написал он на платформе «Макс».

Глава региона уточнил, что пострадавшего доставляют в медучреждение.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава Владимирской области сообщил, что вражеские беспилотники атаковали складской комплекс. В результате инцидента произошло возгорание, также имеются разрушения. По его словам, люди эвакуированы, на месте ЧП работают оперативные службы.

Напомним, 30 июля украинские дроны атаковали склад Wildberries в Пензенской области. Предварительно, в результате инцидента пострадал один человек.

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