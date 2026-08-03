Авдеев: Один человек пострадал из-за атаки ВСУ на склад во Владимирской области

Как писал сайт KP.RU, ранее глава Владимирской области сообщил, что вражеские беспилотники атаковали складской комплекс. В результате инцидента произошло возгорание, также имеются разрушения. По его словам, люди эвакуированы, на месте ЧП работают оперативные службы.