Авдеев: Один человек пострадал из-за атаки ВСУ на склад во Владимирской области

Один мужчина пострадал в результате атаки дронов ВСУ на складской комплекс во Владимирской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев.
«В результате атаки БПЛА на складской комплекс в Собинском округе пострадал молодой мужчина: повреждение в области головы», — написал он на платформе «Макс».
Глава региона уточнил, что пострадавшего доставляют в медучреждение.
Как писал сайт KP.RU, ранее глава Владимирской области сообщил, что вражеские беспилотники атаковали складской комплекс. В результате инцидента произошло возгорание, также имеются разрушения. По его словам, люди эвакуированы, на месте ЧП работают оперативные службы.
Напомним, 30 июля украинские дроны атаковали склад Wildberries в Пензенской области. Предварительно, в результате инцидента пострадал один человек.