Стало известно о раненом при атаке ВСУ на склад во Владимирской области

Напомним, что при атаке на складской комплекс во Владимирской области произошли разрушения и пожар, люди были эвакуированы. В регионе сохраняется беспилотная опасность. В ночь на 3 августа силы ПВО перехватили и уничтожили 131 украинский беспилотник над 11 регионами и Черным морем.