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Стало известно о раненом при атаке ВСУ на склад во Владимирской области

В Собинском округе Владимирской области беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал складской комплекс.

В Собинском округе Владимирской области беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал складской комплекс. В результате удара пострадал молодой мужчина, сообщил губернатор Александр Авдеев. Он также уточнил, что ранения пришлись в область головы.

«По предварительным данным, без серьезных последствий. Сейчас его на скорой доставляют в БСМП», — написал глава региона.

Напомним, что при атаке на складской комплекс во Владимирской области произошли разрушения и пожар, люди были эвакуированы. В регионе сохраняется беспилотная опасность. В ночь на 3 августа силы ПВО перехватили и уничтожили 131 украинский беспилотник над 11 регионами и Черным морем.

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