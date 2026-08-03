Стало известно о раненом при атаке ВСУ на склад во Владимирской области

В Собинском округе Владимирской области беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал складской комплекс. В результате удара пострадал молодой мужчина, сообщил губернатор Александр Авдеев. Он также уточнил, что ранения пришлись в область головы.
«По предварительным данным, без серьезных последствий. Сейчас его на скорой доставляют в БСМП», — написал глава региона.
Напомним, что при атаке на складской комплекс во Владимирской области произошли разрушения и пожар, люди были эвакуированы. В регионе сохраняется беспилотная опасность. В ночь на 3 августа силы ПВО перехватили и уничтожили 131 украинский беспилотник над 11 регионами и Черным морем.