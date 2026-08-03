Два вертолета столкнулись из-за сильного ветра при тушении пожара

Два вертолета столкнулись недалеко от Афин — в то время, как Греция борется с лесными пожарами. Пожарная служба сообщает, что экипаж из двух человек одного самолета погиб в результате инцидента во время штормового ветра к западу от столицы.
Два пожарных вертолета столкнулись к западу от Афин, в результате чего погибли два человека экипажа одного из самолетов, пишет The Guardian. Это произошло на фоне усилий по борьбе с массовым лесным пожаром, распространяющимся на окраины греческой столицы.
На кадрах с места инцидента видно, как один из вертолетов потерял управление из-за сильного ветра, который подтолкнул пламя к населенным пунктам на западной окраине Афин.
«Пилоты были доставлены в бессознательном состоянии в больницу, где была подтверждена их смерть», — сообщил директор по коммуникациям пожарной службы Василис Ватракогианнис.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что двое погибших были датчанином и греком. Два члена экипажа второго вертолета были спасены, отмечает The Guardian.
Вертолеты были взяты в аренду у австралийской McDermott Aviation, которая является частью парка из 15 вертолетов. Компания заявила, что поддерживала операции в Греции в течение последних семи лет.
По мере того как кризис с лесными пожарами в Европе распространялся по разным направлениям, и в качестве еще одного доказательства разрушительной силы вызванных изменением климата лесных пожаров по всему континенту, пламя распространилось по засушливому ландшафту Греции, поднимаясь по горным склонам и спускаясь к морю, прежде чем добраться до столицы.
Предупредив о предстоящих «чрезвычайно сложных» днях, Мицотакис подчеркнул угрозу, исходящую от порывов ветра, которые в последние дни превышали 125 км/ч.
«Когда ветер дует с такой силой, даже десятки самолетов, которыми мы располагаем, не могут безопасно справляться с ситуацией», — написал греческий премьер в социальных сетях.
Более 100 домов были уничтожены за ночь в результате пожаров, вспыхнувших вокруг популярной прибрежной деревни Порто-Гермено, расположенной примерно в 70 км к северо-западу от Афин. К воскресенью более 500 пожарных и лесничих были направлены на борьбу с огнем.
Между тем, пишет The Guardian, когда распространение лесных пожаров в Испании было, наконец, остановлено, а официальные лица Франции объявили, что масштабный пожар, в четыре раза превышающий площадь Парижа, начали локализовывать, пожары в Греции вызвали массовую эвакуацию и опустошили огромные территории от Крита до южного Пелопоннеса, ионического острова Кефалония и острова по ту сторону Эгейского моря.
На прошлой неделе трое греческих пожарных скончались от травм, полученных во время тушения пожара.
Сильные ветры были благословением — они снижали летние температуры, — но в то же время оказались и проклятием, поскольку их штормовая сила препятствует тушению пожаров.
Министр гражданской защиты Греции Эвангелос Турнас, генерал ВВС в отставке, заявил в минувшие выходные, что пожарная служба была «доведена до предела своих возможностей». Он сказал, что сильный ветер создал «чрезвычайно сложные условия, в результате чего во многих случаях самолеты либо не могут набрать воду, либо не могут выполнить посадку из-за сильной турбулентности».
Крупнейший лесной пожар во Франции удалось локализовать после того, как 224 тысяч человек были вынуждены спасаться бегством, что, возможно, стало крупнейшей эвакуацией в мирное время в истории Франции. Но активные очаги пожара все еще горели на площади 420 кв. км в разрушенном лесу, отмечает The Guardian.
Тысячи людей не смогли вернуться домой, и почти 3000 пожарных были задействованы на тушении крупного пожара в Жиронде и второго пожара в Провансе, который прекратил распространяться, но оставался не локализованным.
«В настоящее время пожар локализован, но это не означает, что он потушен», — заявили в воскресенье в префектуре Жиронды, используя французский термин для обозначения пожара, распространение которого остановлено, а периметр локализован.
В регионе сохраняется наивысшая во Франции тревога по лесным пожарам. Сухая погода и высокие температуры в окрестностях Бордо в сочетании с послеполуденным ветром создали постоянную угрозу возобновления пожара.
В воскресенье и понедельник ожидалось прибытие дополнительных пожарных из Украины, Литвы и Французской Полинезии для усиления операции.
В сотнях миль отсюда почти 1500 пожарных боролись с другим пожаром в юго-восточном департаменте Вар, который охватил площадь примерно в 7 квадратных миль чуть более чем за сутки.
Власти заявили, что пожар на холмах Гро-Бессийон был локализован в воскресенье утром, что означает, что его периметр за ночь не расширился. Но, в отличие от пожара в Жиронде, пока не объявлено о его локализации.
Пожарные самолеты помогали бригадам, работавшим над тем, чтобы отвести огонь от деревень, расположенных среди виноградников, оливковых рощ и лесистых холмов региона, известного как Зеленый Прованс. Около 2500 человек были эвакуированы, поскольку огонь угрожал населенным пунктам.
Этот пожар стал четвертым крупным пожаром, произошедшим в центральной части региона Вар с 19 июля. Другой, меньший по масштабам пожар, произошедший неподалеку от Бриньоля ранее на этой неделе, вынудил голливудского актера Джорджа Клуни и его семью, а также около 700 других жителей эвакуироваться, прежде чем ситуация была взята под контроль.
Премьер-министр Себастьен Лекорню заявил, что лесные пожары во Франции в целом находятся под контролем, но предупредил, что условия остаются весьма изменчивыми. Он объявил, что национальный координатор, прикрепленный к канцелярии премьер-министра, будет следить за восстановлением в пострадавших от пожаров районах. С начала года по всей Франции сгорело более 450 квадратных миль.
Пожары только во Франции и Испании вынудили примерно треть миллиона человек покинуть свои дома и места отдыха, населенные пункты опустели в разгар лета, а пожарные, авиация и аварийно-спасательные службы были задействованы при одновременных бедствиях, констатирует The Guardian.
Кризис разворачивается на континенте, где наблюдается самое быстрое потепление в мире. По данным европейской службы по изменению климата Copernicus, с 1980-х годов температура в Европе более чем в два раза превысила среднемировую.
Более высокие температуры и продолжительная засуха делают леса и кустарниковые заросли более сухими и легко воспламеняющимися, что позволяет пожарам распространяться быстрее и гореть более интенсивно. Антропогенное изменение климата удвоило вероятность возникновения экстремальных пожароопасных условий, которые вызвали пожары во Франции, подсчитали ученые из World Weather Attribution в ходе экспресс-анализа в четверг, когда пожары еще продолжались.