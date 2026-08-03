Жертвы владельца самого известного универмага рассказали о сексуальном рабстве

Другая жертва, Изабелла, которая в 2001 году работала в офисе председателя в Harrods, рассказала PA: «Он не смог бы сделать то, что сделал, если бы Harrods не заставлял женщин обращаться к нему, а затем заставлял их замолчать. Очевидно, что это был не только Harrods. Это была любая организация, которой владел Файед или которую он контролировал. Это были его яхты, его авиационный бизнес, отель Ritz Paris, его недвижимость по всей Франции и Монако. Это доходило до Штатов и ОАЭ — всего, чего касался этот человек.».