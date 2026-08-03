Жертвы владельца самого известного универмага рассказали о сексуальном рабстве

Подтверждено, что по меньшей мере пять человек, переживших жестокое обращение со стороны небезызвестного Мохаммеда Аль-Файеда, стали жертвами торговли людьми. Решение было принято после того, как группа жертв заявила, что сообщники бывшего владельца самого известного лондонского универмага Harrods, должно быть, помогали ему в совершении преступлений.
Британское министерство внутренних дел подтвердило, что по меньшей мере пять пострадавших от бывшего владельца Harrods Мохаммеда Аль-Файеда, отца последнего любовника принцессы Дианы, стали жертвами торговли людьми, пишет The Guardian.
Группа лиц, переживших жестокое обращение со стороны покойного бизнесмена, призвала столичную полицию сосредоточить свое расследование на торговле людьми, утверждая, что Файед не смог бы совершить свои преступления без постоянного потока женщин, которых ему присылали его сообщники.
Женщины стали жертвами международной и внутренней торговли людьми, и одна из выживших рассказала Ассоциации прессы (PA), что их наняли на фиктивную работу в Harrods. Еще две жертвы были наняты на законную работу, а затем отобраны в магазине для жестокого обращения. Эти дела относятся к периоду с 1990-х годов до самого последнего, произошедшего после распродажи Harrods в 2010 году.
Полицейские выясняют, кто мог способствовать совершению преступлений Файедом, в рамках расследования, известного как операция «Кукурузник». На сегодняшний день, спустя 21 месяц после начала расследования, были допрошены четыре человека.
Одна из жертв, известная как Джастин, рассказала РА, что она была «потрясена», когда в июне получила окончательное решение о том, что она признана жертвой современного рабства.
Она добавила: «Но это действительно важно — получить такое решение, увидеть в письменном виде, что вы стали жертвой современного рабства и торговли людьми, — это действительно шокирует».
Другая жертва, Изабелла, которая в 2001 году работала в офисе председателя в Harrods, рассказала PA: «Он не смог бы сделать то, что сделал, если бы Harrods не заставлял женщин обращаться к нему, а затем заставлял их замолчать. Очевидно, что это был не только Harrods. Это была любая организация, которой владел Файед или которую он контролировал. Это были его яхты, его авиационный бизнес, отель Ritz Paris, его недвижимость по всей Франции и Монако. Это доходило до Штатов и ОАЭ — всего, чего касался этот человек.».
За период с 1977 по 2014 год против Файеда было выдвинуто более 400 обвинений в сексуальных домогательствах, включая заявления об изнасилованиях, сексуальных домогательствах, торговле людьми, незаконном лишении свободы, употреблении наркотиков, физическом насилии и принудительных абортах. Египетский бизнесмен скончался в 2023 году в возрасте 94 лет, ему так и не было предъявлено никаких обвинений, напоминает The Guardian.
Ранее женщина, заявившая, что подверглась сексуальному насилию со стороны Файеда, заявила, что в 2008 году по его приказу ее продали в Париж, а затем отправили в Лондон, где она подверглась сексуальному насилию со стороны Файеда. 40-летняя Пелэм Спонг из Южной Каролины в США заявила, что Файед, владелец отеля Ritz в Париже, насильно поцеловал ее и предложил зарплату в размере 65 000 евро в год, если она переспит с ним.
Жертвы ранее жаловались на то, как столичная полиция проводила расследования жестокого обращения со стороны Файеда. Независимое управление по надзору за поведением полиции изучает жалобы на то, как полиция рассматривала заявления в период с 2018 по 2024 год.
Представитель универмага Harrods заявил: «Harrods поддерживает всех пострадавших в их стремлении к справедливости и продолжает тесно сотрудничать с лондонской полицией в расследовании».