По делу найденной в чемодане мертвой иностранки арестован молодой мигрант

Источники в полиции сообщили, что подозреваемым был 26-летний гражданин Афганистана, который якобы признался в совершении преступления. В прошлый четверг, через два дня после того, как тело Росс было публично опознано, он был доставлен на допрос в греческий отдел по расследованию убийств.