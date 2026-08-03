В Екатеринбурге будут судить скрывшегося от следствия после убийства в 1993 году

В мае 2026 года он приехал в Россию на заработки и был задержан при пересечении границы в аэропорту Новосибирска полицейскими из Екатеринбурга, которые для этого ездили в служебную командировку. «Примечательно, что в 2014 году мужчина поменял свои имя и фамилию, но это не помогло уйти от привлечения к уголовной ответственности. В дальнейшем подозреваемый был передан нашим коллегам из Следственного комитета», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.