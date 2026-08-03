За продажу несуществующих щенков хабаровчанка получила реальный срок

В Хабаровске за мошенничество при продаже собак осуждена 34-летняя местная жительница, которая забирала деньги покупателей, но не отправляла им щенков, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В прошлом ранее судимая горожанка занималась разведением собак, однако в 2024 году отдала всех своих животных в питомники. После чего с сентября 2024 по май 2025 года она давала в интернете объявления о продаже щенков амстаффа и стаффордширского терьера. С покупателей она требовала полную предоплату, но взамен они ничего не получали. Таким образом потерпевшие потеряли 143 тысячи рублей. В дальнейшем мошенница возместила ущерб.
— Суд признал подсудимую виновной в мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ. С учетом уже имеющихся судимостей она приговорена к 4 годам лишения свободы, — сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
Напомним, ранее лжеюрист в Хабаровске отправился в колонию за обман клиентов.