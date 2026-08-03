В Волгограде двое юнцов вымогали у подростка деньги

Двоих юных волгоградцев задержали по подозрению в вымогательстве. В полицию обратилась 57-летняя женщина, сообщившая, что двое парней требуют деньги у ее 16-летнего сына. Как было установлено, 18-летний и 15-летний юноша вымогали у подростка 50 тысяч рублей якобы за то, что он их оскорблял. Испугавшись угроз, молодой человек попросил маму перечислить ему эти деньги, которые затем снял с карты и передал вымогателям. Однако на этом они не успокоились. И продолжили преследовать юношу.