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Пострадавшая при взрыве газа на свадьбе гостья умерла в больнице

В Карачаево-Черкесии скончалась одна из пострадавших при взрыве газового баллона на свадьбе.

В Карачаево-Черкесии скончалась одна из пострадавших при взрыве газового баллона на свадьбе. Инцидент произошел 2 августа в Усть-Джегутинском районе на летней кухне частного домовладения.

В результате взрыва пострадали 10 женщин. Шестерых из них госпитализировали в крайне тяжелом состоянии с термическими ожогами 50−70 процентов поверхности тела. Сегодня стало известно, что одна из пострадавших скончалась в больнице.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел, когда женщины готовились к празднованию свадьбы. В момент хлопка они готовили хычины.