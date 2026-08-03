Пострадавшая при взрыве газа на свадьбе гостья умерла в больнице

В Карачаево-Черкесии скончалась одна из пострадавших при взрыве газового баллона на свадьбе. Инцидент произошел 2 августа в Усть-Джегутинском районе на летней кухне частного домовладения.
В результате взрыва пострадали 10 женщин. Шестерых из них госпитализировали в крайне тяжелом состоянии с термическими ожогами 50−70 процентов поверхности тела. Сегодня стало известно, что одна из пострадавших скончалась в больнице.
Ранее сообщалось, что взрыв произошел, когда женщины готовились к празднованию свадьбы. В момент хлопка они готовили хычины.