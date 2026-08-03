После взрыва газа в частном доме в КЧР скончалась одна из пострадавших

Трагедия в Усть-Джегуте произошла 2 августа во время свадебного торжества. Праздник проходил на территории частного домовладения. В какой-то момент под навесом произошел взрыв газовоздушной смеси. Возгорания после хлопка не последовало, однако ударная волна нанесла серьезные травмы присутствовавшим. Всего в результате инцидента пострадали 11 человек. Семерых из них в тяжелом состоянии госпитализировали в больницы Усть-Джегуты и Черкесска. По предварительным данным правоохранителей, причиной взрыва стал газовый баллон.