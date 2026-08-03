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Умерла одна из пострадавших при взрыве газа в Карачаево-Черкесии

В больнице умерла одна из пострадавших при взрыве газа в частном доме в городе Усть-Джегута в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщил РЕН ТВ, данные подтвердил источник «РИА Новости» в правоохранительных органах.

В больнице умерла одна из пострадавших при взрыве газа в частном доме в городе Усть-Джегута в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщил РЕН ТВ, данные подтвердил источник «РИА Новости» в правоохранительных органах.

ГУ МЧС по КЧР сообщало, что при взрыве бытового газа пострадали 10 человек. Пожара не возникло. Согласно сообщениям в местных Telegram-каналах, ЧП произошло на летней кухне частного дома во время подготовки к свадьбе.

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