В Таиланде признали, что убийство россиян ударило по имиджу страны

Убийство россиян в Паттайе нанесло удар по имиджу Таиланда, заявил глава МИД страны, передает таиландская пресса. Он подчеркнул, что происшествие стало шоком для каждого тайца, особенно когда речь идет о гибели молодых людей. Премьер-министр и глава внешнеполитического ведомства сразу позвонили послу России в Таиланде, чтобы выразить соболезнования.
Министр также рассказал, что премьер-министр лично посетил Паттайю и место убийства. На совещании с руководством национальной полиции глава правительства поручил принять все меры для наказания преступников и предотвращения подобных трагедий в будущем.
Власти Таиланда обещают, что убийцы понесут наказание. Расследование продолжается.
На месте захоронения, указанном подозреваемыми, ранее были найдены пять тел. Личности погибших устанавливаются.
Российское консульство в Таиланде контролирует ход расследования. Официальных комментариев от семьи Назимовых пока не поступало.
В 2025 году в Таиланде уже были случаи убийств иностранных туристов, которые влияли на туристическую привлекательность страны. Кроме того, в июле 2026 года полиция Паттайи усилила меры безопасности в туристических зонах.
«Можете проверить»: убитая в Таиланде россиянка не была изнасилована.
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