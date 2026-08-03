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В Таиланде признали, что убийство россиян ударило по имиджу страны

Глава МИД Таиланда: убийство Назимовых — шок для каждого тайца.

Убийство россиян в Паттайе нанесло удар по имиджу Таиланда, заявил глава МИД страны, передает таиландская пресса. Он подчеркнул, что происшествие стало шоком для каждого тайца, особенно когда речь идет о гибели молодых людей. Премьер-министр и глава внешнеполитического ведомства сразу позвонили послу России в Таиланде, чтобы выразить соболезнования.

Министр также рассказал, что премьер-министр лично посетил Паттайю и место убийства. На совещании с руководством национальной полиции глава правительства поручил принять все меры для наказания преступников и предотвращения подобных трагедий в будущем.

Власти Таиланда обещают, что убийцы понесут наказание. Расследование продолжается.

На месте захоронения, указанном подозреваемыми, ранее были найдены пять тел. Личности погибших устанавливаются.

Российское консульство в Таиланде контролирует ход расследования. Официальных комментариев от семьи Назимовых пока не поступало.

В 2025 году в Таиланде уже были случаи убийств иностранных туристов, которые влияли на туристическую привлекательность страны. Кроме того, в июле 2026 года полиция Паттайи усилила меры безопасности в туристических зонах.

«Можете проверить»: убитая в Таиланде россиянка не была изнасилована.

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