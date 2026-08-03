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Человек погиб из-за опрокинувшегося автомобиля в Нижнем Новгороде

Молодой человек скончался до приезда медиков.

Трагическое дорожно‑транспортное происшествие произошло в Большеболдинском округе поздним вечером 2 августа. Информацию об инциденте предоставили в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

По данным ведомства, за рулём автомобиля ВАЗ‑2110 находился 18‑летний водитель. На одном из поворотов он не сумел соблюсти безопасную скорость — в результате машина съехала в кювет и перевернулась.

Спасти молодого человека не удалось: он погиб до того, как на место прибыли медицинские работники.

Ранее стали известны подробности ДТП с роботом‑курьером в Нижнем Новгороде.