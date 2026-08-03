Один из пострадавших при взрыве газа в Карачаево-Черкесии умер в больнице

Одна из женщин, пострадавших при взрыве газа в частном доме в Карачаево-Черкесии, умерла в больнице. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщили в правоохранительных органах региона.
— Одна из пострадавших сегодня ночью скончалась в больнице, — сказал собеседник РИА Новости.
Взрыв газа в частном доме в Карачаево-Черкесии произошел во время проведения свадьбы. В ГУ МЧС по региону сообщили, что 10 человек пострадали в результате инцидента. Хлопок произошел под навесом в доме в городе Усть-Джегута.
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