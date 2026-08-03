Пропавшую при странных обстоятельствах россиянку нашли раздетой на болотах

О пропаже жительницы Барнаула стало известно 1 августа. Ее дочь рассказала, что последний раз разговаривала с матерью 27 июля, а спустя два дня узнала от знакомого, что та исчезла. После этого семья обратилась в полицию. В региональном управлении МВД подтвердили, что заявление было зарегистрировано и начались оперативно-розыскные мероприятия.