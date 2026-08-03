Пропавшую при странных обстоятельствах россиянку нашли раздетой на болотах

Пропавшую в Барнауле женщину нашли живой в болотистой местности под городом. Как сообщает «МК на Алтае», 39-летнюю жительницу обнаружил рыбак у озера Хомутина. Женщина была раздета, находилась в тяжелом состоянии и не могла самостоятельно передвигаться.
По информации издания, мужчина услышал хрип в зарослях возле озера, расположенного за бывшим Мясокомбинатом на улице Горской. Он вынес пострадавшую на себе около пяти километров, после чего вызвал полицию. Родственники утверждают, что вместе с женщиной пропала ее сумка с документами.
О пропаже жительницы Барнаула стало известно 1 августа. Ее дочь рассказала, что последний раз разговаривала с матерью 27 июля, а спустя два дня узнала от знакомого, что та исчезла. После этого семья обратилась в полицию. В региональном управлении МВД подтвердили, что заявление было зарегистрировано и начались оперативно-розыскные мероприятия.
Дочь женщины также утверждает, что незадолго до исчезновения мать жаловалась на агрессию и насилие со стороны сожителя. Сама пострадавшая после спасения смогла вспомнить лишь, что на нее кто-то напал, после чего она оказалась в зарослях.
Сейчас женщина находится дома рядом с семьей. Ее дочь утверждает, что мать практически не помнит событий последних дней. В ГУ МВД по Алтайскому краю ситуацию не комментируют, ссылаясь на законодательство о защите персональных данных. Информации о возбуждении уголовного дела пока не поступало.
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