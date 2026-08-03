Во Владимирской области растет число пострадавших после атаки ВСУ на склад

При атаке на складе возник пожар, людей эвакуировали. На месте работают оперативные службы. В регионе сохраняется беспилотная опасность. В ночь на 3 августа силы ПВО перехватили и уничтожили 131 украинский беспилотник над 11 регионами и Черным морем.