Во Владимирской области растет число пострадавших после атаки ВСУ на склад

В Собинском округе Владимирской области беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал складской комплекс. В результате удара пострадали два человека, сообщил губернатор Александр Авдеев.
Ранее глава региона информировал о молодом мужчине с травмой головы — его доставили в больницу скорой помощи. Позже Авдеев сообщил о второй пострадавшей.
«Еще одна пострадавшая — женщина из соседнего населенного пункта — незначительное повреждение ноги. Госпитализация не требуется», — сообщил он.
При атаке на складе возник пожар, людей эвакуировали. На месте работают оперативные службы. В регионе сохраняется беспилотная опасность. В ночь на 3 августа силы ПВО перехватили и уничтожили 131 украинский беспилотник над 11 регионами и Черным морем.