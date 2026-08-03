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Во Владимирской области растет число пострадавших после атаки ВСУ на склад

В Собинском округе Владимирской области беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал складской комплекс.

В Собинском округе Владимирской области беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал складской комплекс. В результате удара пострадали два человека, сообщил губернатор Александр Авдеев.

Ранее глава региона информировал о молодом мужчине с травмой головы — его доставили в больницу скорой помощи. Позже Авдеев сообщил о второй пострадавшей.

«Еще одна пострадавшая — женщина из соседнего населенного пункта — незначительное повреждение ноги. Госпитализация не требуется», — сообщил он.

При атаке на складе возник пожар, людей эвакуировали. На месте работают оперативные службы. В регионе сохраняется беспилотная опасность. В ночь на 3 августа силы ПВО перехватили и уничтожили 131 украинский беспилотник над 11 регионами и Черным морем.

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