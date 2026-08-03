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Два БПЛА ликвидировали над Воронежской областью в ночь на 3 августа

По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет.

Источник: АиФ Воронеж

Минувшей ночью была отражена атака БПЛА на Воронежскую область, сообщил губернатор Александр Гусев.

Дежурные силы ПВО уничтожили два беспилотника в небе над одним из районов Воронежской области. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет.

На момент публикации в регионе действует опасность атаки БПЛА. Особый режим объявили спустя 20 минут после отмены — в 8:08 3 августа.

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