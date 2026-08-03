29 пожаров потушили за сутки в Ростовской области

За сутки 2 августа 2026 года в Ростовской области произошли пожары и ДТП. Обновленную статистику происшествий уточнили в региональном управлении МЧС.
За указанный период потушили 11 техногенных пожаров, а также 18 возгораний сухой растительности и камыша. Также спасатели выезжали на пять дорожных аварий.
Всего от МЧС на местах происшествий за сутки задействовали 280 человек и 80 единиц техники.
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