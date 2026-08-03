Число пострадавших при атаке ВСУ во Владимирской области выросло до двух

Число пострадавших при атаке Вооруженных силы Украины (ВСУ) на складское помещение во Владимирской области выросло до двух. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев в своем канале в МАХ.
«Ещё одна пострадавшая — женщина из соседнего населённого пункта — незначительное повреждение ноги. Госпитализация не требуется», — написал Авдеев.
Ранее стало известно, что пострадал мужчина в результате атаки беспилотников ВСУ на складской комплекс во Владимирской области. Он получил повреждение в области головы, при этом серьезные последствия не наблюдаются. Мужчина был доставлен в медицинское учреждение.
Сайт KP.RU писал, что российские силы противовоздушной обороны за ночь 3 августа уничтожили 131 украинский беспилотник над регионами страны.