Число пострадавших при атаке ВСУ во Владимирской области выросло до двух

Ранее стало известно, что пострадал мужчина в результате атаки беспилотников ВСУ на складской комплекс во Владимирской области. Он получил повреждение в области головы, при этом серьезные последствия не наблюдаются. Мужчина был доставлен в медицинское учреждение.